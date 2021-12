Jornalista e fotógrafa denunciam suposta agressão de foliões do bloco 'Muquiranas'

A jornalista Maria Carolina e a fotógrafa Paula Fróes usaram seus perfis no facebook para denunciar uma agressão que teriam sofrido por foliões do bloco 'Muquiranas', na terça-feira, 13, no circuito Osmar (Campo Grande).

Em uma entrevista ao Portal A TARDE, Paula, que é fotógrafa da assessoria de imprensa do Governo do Estado, contou que estava indo com Maria ao camarote para trabalhar, quando a caminhada foi interrompida por um jato de água, em seguida, os integrantes do bloco começaram a disparar insultos homofóbicos e mais jatos de água.

"Começaram a gritar 'sai daí sapatão', 'mulher macho aqui não", denuncia. Elas se dirigiram aos policiais que estavam no circuito e formalizaram a denúncia. Maria comenta ainda que viu outras mulheres sendo assediadas durante o circuito. "Fico pensando nas outras mulheres que sofreram assédio, a gente soube de meninas que foram queimadas com cigarro."

"A gente não pode generalizar, mas infelizmente a maioria são machistas e homofóbicos, agridem mesmo", completa. O texto já conta com centenas de compartilhamentos e diversas mensagens demonstrando apoio às duas. 'Esse bloco há anos vem cometendo excessos absurdos no carnaval de Salvador', disse um dos comentários.

A fotógrafa contou que está colhendo depoimentos de outras mulheres e que planeja entrar com ação coletiva contra o bloco. O Portal A TARDE entrou em contato com o bloco 'Muquiranas', porém, até a publicação desta matéria não obteve resposta. Confira a publicação na íntegra:

