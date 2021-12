Jerry Smith se apresentará com Parangolé no Carnaval

O funkeiro Jerry Smith confirmou presença no Carnaval de Salvador. Tony Salles, vocalista da banda Parangolé, recebe o funkeiro no trio elétrico na quinta-feira, 28. O encontro acontecerá no circuito Dodô (Barra/Ondina).

Jerry já esteve antes na capital baiana a convite do Parangolé. No dia 13 de janeiro, ele participou da primeira edição de 2019 do ensaio de verão da banda.

adblock ativo