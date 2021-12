Jau e Lê Fulerê comandam próxima edição do bailinho Com Fé e Confete

O cantor Jau e a banda Lê Fulerê vão comandar, no próximo dia 26 de fevereiro, o bailinho de Carnaval "Com Fé e Confete". O evento acontece no forte do Farol da Barra, no pátio do Espaço Cultural, às 18h.

Jau vai cantar seus sucessos já conhecidos pelo público. Já banda Lê Fulerê, composta pelos artistas Manno Góes, Faustão e Adelmo Casé, traz em seu repertório influências da música popular brasileira, do pop rock e da sonoridade baiana.

A abertura do show fica por conta da fanfarra do bloco Arquiloucura.

Os ingressos já estão à venda no Sympla, na loja Chez Cohen - Salvador Shopping - Piso L2 e na loja Coreto Store, no Shopping Bela Vista.

