Jammil é a convidada do "Esperando o Carnaval" desta sexta

A banda Jammil e Uma Noites é a convidada desta sexta-feira, 22, do programa "Esperando o Carnaval", da rádio Piatã FM. Sob o comando do vocalista Levi Lima, o grupo promete agitar o início da noite dos soteropolitanos, em um clima intimista, seguindo a proposta do projeto.

Os apresentadores Dinho Junior, Adailton Santiago e Raoni Oliveira comandam a atração, que fruto de uma parceria entre o Grupo A Tarde, a Piatã FM e a TV Aratu.

Por problemas técnicos, esta edição do programa não conta com transmissão ao vivo pelo Periscope do Jornal A TARDE, mas os fãs podem acompanhar sintonizando o rádio na estação 94,3.

