Ivete volta atrás e confirma arrastão na quarta-feira

Os fãs de Ivete podem ficar aliviados. Após dizer que não iria participar do arrastão neste ano, a cantora voltou atrás e confirmou presença na festa que encerra o Carnaval na Quarta-feira de Cinzas, e ainda conta com Carlinhos Brown.

Segundo a assessoria da cantora, o Arrastão é "um dos momentos mais esperados e amados" por Ivete. Para isso acontecer, vai ser montado um esquema para a cantora chegar em Salvador na manhã de quarta, já que ela se apresenta no Carnaval de Votuporanga, em São Paulo, na terça-feira, 17.

A cantora vai se apresentar em Salvador no sábado, 14, no Cerveja e Cia (Barra-Ondina), e no domingo, 15, e segunda, 16, no Coruja, no Campo Grande e na Barra, respectivamente.

