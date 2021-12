Ivete tranquiliza fãs após ausência em Arrastão: "estou bem"

Ivete Sangalo, que não esteve presente no Arrastão desta Quarta de Cinzas, 10, usou as redes sociais para tranquilizar fãs sobre sua saúde. "Agora estou bem, descansando e muito agradecida pelo carinho e compreensão de todos!", disse a cantora aos 'zamurinhos'.

Ela explicou em postagem que está sentindo dores abdominais em virtude de uma infecção intestinal. A assessoria de imprensa da artista havia informado inicialmente que ela passou mal na noite desta terça-feira, 9, e foi diagnosticada com quadro de virose.

A cantora agradeceu, ainda, aos colegas que a substituíram no Arrastão: "Quando a gente tem amigos tudo se resolve. Obrigada a esses amigos , artistas incríveis que fizeram o trio não parar". O trio foi comandado pelo cantor Lincoln Sena, da banda Duas Medidas, além dos convidados Ju Morais, Carla Cristina, e pelo garoto Lucas Marques, que participou do "The Voice Kids.

adblock ativo