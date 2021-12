Ivete se disfarça de palhaça para curtir Carnaval na pipoca

Que ela é brincalhona não é novidade, mas Ivete Sangalo decidiu incorporar a palhaça nesta terça-feira, 28, de Carnaval para aproveitar a folia sem ser percebida. Com o marido Daniel Cady e alguns amigos, Veveta saiu na pipoca sem ser percebida.

Vestida de palhaça, com peruca e cara pintada, a artista não foi reconhecida pelos demais foliões e conseguiu dançar e pular no chão do Farol da Barra.

Um folião chega a dançar ao lado de Ivete, brincando com a artista sem perceber quem ela era. A cena foi filmada por seus companheiros e divulgada no Instagram da cantora.

Ivete disse que acompanhou Xanddy do Harmonia do Samba, Durval Lelys, Claudia Leitte e Armandinho. Ela ainda teve fôlego para terminar a noite no Camarote Club.

A cantora, que fez a folia em Salvador e foi homenageada no Carnaval do Rio de Janeiro, festejou: "Melhor Carnaval de todos os tempos".

Ao som do meu amor @durvallelys . Caranaval top! Muito prazer , meu nome é felicidade ! Uma publicação compartilhada por Veveta (@ivetesangalo) em Fev 28, 2017 às 9:52 PST

