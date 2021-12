Ivete Sangalo será tema de samba-enredo

Dividir-se entre o Rio de Janeiro e Salvador durante o Carnaval pode parecer uma tarefa difícil, mas não para uma grande artista como Ivete Sangalo, que já distribui talento como cantora, atriz e apresentadora. Este ano, além de se apresentar para o folião pipoca e puxar dois blocos de trio – Cerveja & Cia e Coruja, em Salvador –, a cantora vai ser tema da Acadêmicos do Grande Rio, escola de samba do grupo especial do Rio de Janeiro.

Com o samba-enredo Ivete do Rio ao Rio, a agremiação vai contar a história de vida da artista, desde a infância, em Juazeiro, seguindo pelo início da carreira, até a consagração como estrela da axé music. Por isso, a maratona vai exigir não só um preparo físico, mas, também, emocional, afinal, ver a própria história cantada no Sambódromo, para ela, será mais que especial.

“É impossível dimensionar. Cada parte desse processo foi mágico, novo, me trouxe emoções grandiosas. E sei que vai ser assim no dia do desfile. Estou me preparando para lidar com a emoção de estar ali, vendo a minha história sendo contada para milhares de pessoas, de uma maneira tão bonita”, conta, emocionada.

Estou me preparando para lidar com a emoção de estar ali, vendo a minha história sendo contada para milhares de pessoas, de uma maneira tão bonita Estou me preparando para lidar com a emoção de estar ali, vendo a minha história sendo contada para milhares de pessoas, de uma maneira tão bonita

Ser tema de escola de samba, no entanto, não vai tirar a atenção de Ivete para a maior festa de rua do mundo. Para o Carnaval de Salvador, a cantora promete preparar uma grande festa, com figurinos especiais, convidados-surpresa e repertório eclético. O tema das apresentações da cantora será 'O Doce', que também intitula a música de trabalho da cantora.

“Os figurinos estão lindos. O tema do meu Carnaval é 'O Doce', e isso vai se traduzir na parte visual, que são os figurinos e a cenografia do trio. O repertório é aquela delícia que a gente pode misturar tudo: vêm as minhas músicas, os clássicos da carreira, os clássicos da festa, músicas dos amigos... É uma farra! E outras surpresas serão reveladas na hora”, diz, entre risos.

E o tema do Carnaval da cantora não poderia ser outro, afinal 'O Doce' está entre as músicas mais tocadas deste verão. Apesar dos quase 25 anos de carreira, para ela, concorrer ao prêmio de música do Carnaval é motivo de orgulho.

“O desejo de estar sempre trabalhando, produzindo, levando músicas novas para os meus fãs é constante. É uma alegria ver o retorno disso, ver o público cantando 'O Doce' em todas as minhas apresentações. É uma música deliciosa, que sintetiza a alegria da nossa festa. E carnavalesca! Eu queria uma música carnavalesca no verão”, festeja.

Luana Almeida E Itana Silva Ivete Sangalo será tema de samba-enredo

Em 2018, Ivete não pretende deixar passar em branco os 25 anos de carreira. “Coisas novas devem surgir, eu venho compondo muito, mas ainda é sem compromisso, pelo prazer mesmo de criar. É algo que me traz muito orgulho. São 25 anos de uma história massa, de uma relação verdadeira com todos com os quais o meu trabalho se relaciona: fãs, amigos, colegas e a paixão, o tesão pelo trabalho, que são combustíveis. Espero mais pela frente”.

>> Na cola do artista

Bloco: Pipoca (Sem cordas)

Data: 23, quinta-feira

Circuito: Dodô (Barra-Ondina)

PERFIL DA APRESENTAÇÃO

A cantora vai cantar para a pipoca no primeiro dia de Carnaval. No ano passado, a artista desfilou no Campo Grande, abrindo os desfiles dos blocos de samba.

*****

Bloco: Cerveja & Cia

Data: 25, Sábado

Circuito: Dodô (Barra-Ondina)

PERFIL DO BLOCO

Nascido em 1989, o Cerveja & Cia é considerado um dos primeiros a desfilar no circuito Dodô. Ao longo da trajetória, grandes nomes do axé agitaram o bloco, como Daniela Mercury.

*****

Bloco: Coruja

Data: 27, segunda-feira

Circuito: Dodô (Barra-Ondina)

PERFIL DO BLOCO

Criado em 1963, o Coruja é um dos blocos mais tradicionais da folia de Salvador. A agremiação é muito procurada por baianos e turistas. A cantora Ivete Sangalo está à frente do bloco desde 2002

adblock ativo