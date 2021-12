Ivete Sangalo mostra maquiagem antes de subir em trio

A cantora Ivete Sangalo já está preparada para abrir o carnaval de Salvador, nesta quinta-feira, 4, onde comandará o trio sem cordas no circuito Osmar, no Campo Grande. Em um post no Instagram, Ivete mostrou a maquiagem que vai aparecer em cima do trio.

"Daqui a pouco tem uma guerreira que ama o carnaval, cantora do axé, apaixonada por essa farra linda da Bahia! Meus zamuris lindos, vamos fazer um carnaval bem lindo ! Tudo pra vcs!!! Da cantora de vcs que ama cada", escreveu Veveta na legenda.

Neste ano, a baiana vai puxar o trio fantasiada de guerreira. Inspirado em pinturas tribais, o figurino será sexy com pernas de fora e sandálias gladiadoras. As roupas têm a direção criativa de Patrícia Zuffa.

"Esse ano eu venho de Guerreira. Era uma ideia que a gente tinha tido de outro Carnaval. Está lindo. Eu emagreci para entrar nele", brinca. A gente vai inventar algumas guerreiras", disse.

