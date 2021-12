Ivete Sangalo 'marca presença' e é homenageada por Claudia Leitte

Mesmo de fora da folia baiana em 2018, por conta da gravidez das gêmeas, Ivete Sangalo não deixou de "marcar presença" no Carnaval de Salvador. No primeiro dia oficial da festa, que aconteceu nesta quinta-feira, 8, a cantora apareceu de surpresa em um telão do camarote Schin Aê!, em Ondina.

Ivete deverá aparecer em vários momentos da folia para conversar com os artirtas e mandar recados para o público. Ainda nesta quinta, em uma publicação no Instagram, a baiana lamentou a ausência na edição do Carnaval deste ano, mas garantiu retornar aos trios em 2019.

"Memórias maravilhosas da maior festa do mundo! Eu amo, aff!!! Ano que vem estamos juntos, viu??", escreveu ela, em uma foto antiga.

Homenagem

A outra surpresa da noite foi a homenagem que Claudia Leitte e o pai dela fizeram à futura mamãe de gêmeos. A loira colocou uma máscara com o rosto de Ivete nele e expôs a barriga do pai, simulando a da grávida.

Noite desta sexta, 9, por sinal, o cantor Márcio Victor, da banda Psirico, irá fazer o "Arrastão do Psi" vestido de Ivete Sangalo grávida. Ele chegou até a divulgar o croqui do figurino.

adblock ativo