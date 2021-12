Ivete Sangalo e Gilberto Gil participam do Sarau du Brown

O último Sarau du Brown antes do Carnaval vai contar com as participações de Ivete Sangalo e Gilberto Gil. Os dois cantores se unem a Elba Ramalho, Virgilio e Amelinha, os outros convidados de Carlinhos Brown para a festa deste domingo, 8, às 18h, no Museu du Ritmo. A abertura do show fica por conta de Lucy Alves.

Na atual temporada do Sarau, Brown homenageou os 30 anos da axé music. Ele já recebeu no palco Bell Marques, Daniela Mercury, Sarajane e outros artistas do ritmo baiano, além de convidados nacionais como Arnaldo Antunes.

Os ingressos custam R$ 80 (pista) e R$ 160 (camarote) e estão à venda na Ticketmix.

