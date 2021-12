Ivete Sangalo confirma dois dias puxando trio no Carnaval 2019 de Salvador

A cantora Ivete Sangalo ficará fora do Carnaval de 2018. Grávida de gêmeos, a baiana estará no final de sua gestação durante o período da folia. Contudo, os fãs podem começar a se planejar para a folia de 2019, pois os abadás para o bloco Coruja de 2019 começam a ser vendidos no dia 18 de dezembro deste ano.

Segundo a irmã da cantora, Cynthia Sangalo, as duas datas confirmadas são domingo e segunda, no circuito Barra/Ondina, em Salvador.

