Ivete, Safadão e encontro de trios agitam o 2º dia de Carnaval

O segundo dia de Carnaval de Salvador, nesta quinta-feira, 23, além da pipoca de Ivete Sangalo no circuito Dodô (Barra-Ondina), terá apresentação do cantor Gabriel Diniz no palco do Farol Barra junto com o encontro de trios com Preta Gil, Márcio Victor e Alavontê. Ainda no mesmo circuito, Wesley Safadão anima os foliões do bloco Cocobambu.

Já no circuito Osmar (Campo Grande), o comando será do pagodeiro Léo Santana, que irá puxar um trio sem cordas. Quem também anima a avenida, na noite dedicada ao samba, é o grupo É o Tchan, no bloco Pagode Total, Batifun, no bloco Amor e Paixão, dentre outros.

No Pelourinho, apesar da abertura oficial ser nesta sexta, com show de Gilberto Gil, terá blocos e fanfarras.

>> Confira programação completa do Carnaval de Salvador

>> Circuito Dodô (Barra/Ondina)

Quinta - 23 de fevereiro

17h MINITRIO PUTITO REX - DJS

17h10 US

17h20 PROJETO EPECIAL- PIPOCA DO EVA

17h40 SIRI COM TODI - CID GUERREIRO / SOM DO CÉU E CONVIDADOS

18h TRIO INDEPENDENTE - LUANA MONALISA

18h20 COCOBAMBU - WESLEY SAFADÃO

18h50 TRIO INDEPENDENTE - IVETE SANGALO

19h05 FISSURA (SEM CORDAS) - FELIPE ESCANDURRAS

19h20 HARÉM - ALEXANDRE PEIXE

19h50 TRIO INDEPENDENTE - LUIZ CALDAS

20h TÔ LIGADO (SEM CORDAS) - BABADO NOVO

20h05 TRIO INDEPENDENTE - PARANGOLÉ

20h20 CARTÃO POSTAL (SEM CORDAS)

20h50 TRIO INDEPENDENTE - BANDANA

21h05 OS MASCARADOS - BANDA OS MASCARADOS E CONVIDADOS

21h35 PROJETO ESPECIAL - BANDA ARAKETU

21h50 BANANA REGGAE - THOMÉ VIANNA E BANDA RAGGA E CONVIDADOS

22h10 BIG BLOCO DO GUETO - DJ ED / DJ NA PEGADA (HOMENAGEM AOS ANOS 80)

22h30 SURF REGGAE

22h50 PEGADA DO SAMBA - PATCHANKA

23h10 NOVA SAGA - NOVA SAGA / B+B/ MAKONEN TAFARI E CONVIDADOS / KAINA TAWAU

23h30 BLOCO CRAZY - BANDA BEIJO

0h30 ENCONTRO DE TRIOS - ALAVONTÊ / TRIO DA PRETA NO 2222 / PSIRICO

>> Circuito Osmar (Campo Grande)

Quinta - 23 de fevereiro

17h A MULHERADA - BANDA A MULHERADA

18h TRIO INDEPENDENTE - LÉO SANTANA

20h ALERTA GERAL - XANDE DE PILARES / DÉCIO LUIZ / MOSQUITO / BAMBEIA / JULIANA RIBEIRO

20h30 PAGODE TOTAL - É O TCHAN / BANDA PAGODE TOTAL

21h BLOCO DA CAPOEIRA - TONHO MATERIA / ALAS DE CAPOEIRA

21h30 BANKOMA - BANDA BANKOMA

22h AMOR E PAIXÃO - NELSON RUFINO / BATIFUN / MOVIMENTO / FORA DA MÍDIA

22h30 PROIBIDO PROIBIR - DENNY PALMA / QG DO PAGODE / BANDA FUZACADA / SAMBA TRATOR

23h MILLENAR - SAMBA DE RESPEITO

23h30 QUERO VER O MOMO - BANDA QUERO VER O MOMO

0h SAMBATERRAMAR - SAMBEIJO / SAMBARICKOTT

0h30 SAMBA & FOLIA

1h30 SAMBA DE VERDADE - SAMBA DE VERDADE

>> Circuito Batatinha (Pelourinho)

Quinta - 23 de fevereiro

20h EXPRESSÃO NEGRA

20h15 ARCA DO AXÉ - BANDA ARCA DO AXÉ

20h30 BLOCO IDARÁ

20h45 FILHOS DE MARÉ

21h LAROYÊ ARRIBA - BANDA LAROYÊ

21h15 LEVADA DO JEGUE

21h30 ARAIYÊ

21h45 AGBARA - BANDA EXPRESSÃO NEGRA

>> Palco no Farol da Barra

Quinta - 23 de fevereiro

17h FITDANCE

00h ENCONTRO DE TRIOS (PRETA GIL, ALAVONTÊ E PSIRICO)

01h30 GABRIEL DINIZ

