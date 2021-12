Ivete recebe crianças do The Voice Kids no Campo Gande

Ivete Sangalo convidou as crianças Nat Veras, João Pedro e Bell Lis para animarem o bloco com ela na tarde deste domingo, 7, no Circuito Osmar (Campo Grande), em Salvador. Eles cantaram juntos "Tempo de Alegria", sucesso do verão passado, e "Festa".

Por falar em crianças, a cantora aproveitou para mandar um beijo para o filho, Marcelo, 6 anos, com o nutricionista Daniel Cady. "Daqui a pouco estou em casa, meu filho. Te amo. Tem muito tempo que não te vejo", afirmou. Ivete ainda agitou o público com "Tô na Rua" e "Levada Louca"

A cantora também homenageou o produtor Wesley Rangel, morto no final do ano passado. "Ele é o responsável por tudo isso aqui", disse, pedindo para o bloco Coruja aplaudir.

