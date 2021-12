No breve diálogo com os foliões momentos antes de começar o desfile do Bloco Coruja, e principalmente cantando, Ivete Sangalo incendiou a multidão reunida entre o Farol da Barra e Ondina (assista a vídeos abaixo).

Eram 16h58 desta segunda-feira, 27, quando a cantora, vestida em um maiô vermelho e branco, apareceu em cima do trio e saudou os fãs. “Vocês vão ter comigo hoje um encontro diferente, eu acho, porque eu acordei me sentindo gigante”, avisou a cantora.

Antes de fechar a janela interativa com os fãs, a cantora confessou estar sob o efeito da homenagem recebida da escola de samba Grande Rio, no dia anterior, e que seria repetida por integrantes da escola no final do circuito em homenagem surpresa.

A ordem “tira o pé do chão” de Ivete foi obedecida à risca pelos foliões no trajeto feito pelo trio, exceto, é claro, pelos policiais e bombeiros posicionados ao longo do circuito, que se contentaram em fotografar a cantora ou acompanhar o embalo da música discretamente com os dedos das mãos na grade de proteção.

No embalo, Ivete capturou a atenção de dezenas de adeptos de outros blocos. Alguns trocaram o seu desfile mais à frente para acompanhar de “pipoca” e por fora das cordas o Bloco Coruja. Para provocar mais a multidão, ela fez caras e bocas ao resgatar a música O Doce.

Ivete canta samba enredo da Grande Rio no circuito Dodô

Aurélio Lima

Ivete leva aos fãs alegria pela homenagem da Grande Rio

Bateria da Grande Rio faz homenagem a Ivete no circuito Dodô

Aurélio Lima

