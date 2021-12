Ivete foi a mais presente nas transmissões de TV

O levantamento anual da presença de artistas baianos na mídia televisiva durante este Carnaval – feito pela empresa MidiaClip – revelou que Ivete Sangalo voltou a ser a campeã de aparições, com quase 12 horas de imagens nas emissoras.

O monitoramento, realizado entre 22 e 28 de fevereiro, dias oficiais do Carnaval de Salvador, aponta que Ivete teve 11 horas e 52 minutos de transmissão, seguida de Psirico (11h30), Olodum (10h02), Daniela Mercury (9h29), Igor Kannário (9h07), Bell Marques (6h47), Claudia Leitte (6h42), Gilberto Gil (6h27), Saulo (5h53) e Léo Santana (5h22), na lista dos 10 mais destacados.

Entre os blocos e trios elétricos, o afro Ilê Aiyê garantiu a primeira colocação (6h21), seguido pelo Inter (5h40) e o Trio Armandinho, Dodô & Osmar (5h10). Já entre os camarotes o Planeta Band foi o primeiro colocado (9h35), seguido pelo Expresso 2222 (1h43) e o Schin Aê (41 minutos).

Em um cálculo simulado, com base nas tabelas publicitárias das emissoras pesquisadas, caso fossem propaganda paga e não mídia espontânea, as aparições de Ivete ultrapassariam o montante de R$ 77,5 milhões.

Para o coordenador do monitoramento, o jornalista baiano Luís Cláudio Garrido, Ivete Sangalo “é um fenômeno quantitativo e qualitativo”. Segundo Garrido, “além de ocupar a midia por grande espaço de tempo, ela também aparece nos melhores horários”.

Ele explica que o Psirico, na segunda colocação, apresenta uma medição comercial de R$ 16,4 milhões, com poucos minutos a menos, mas bem abaixo dela na cifra financeira simulada.

Entre as músicas, a mais presente nas transmissões também foi a de Ivete (O Doce), com 40 execuções. Em seguida vieram Me Libera Nega, de MC Beijinho (34); Mulheres no Poder, do Psirico (31); Santinha, de Léo Santana (30); Taquitá, de Claudia Leitte (26); O Magnata Faz, da banda La Fúria (22); Maravilhosa É Ela, também de Leo Santana (14); Calcanhar de Prego, da banda A Vingadora (12); Desafio de Manequim, do É o Tchan ( 11); e Paredão de Amigas, da banda Duas Medidas (10).

Levantamento

O levantamento, segundo informações da MidiaClip, registrou somente a chamada mídia espontânea, ou seja, o espaço editorial gratuito das emissoras de televisão destinado às transmissões e noticiário sobre a folia carnavalesca na capital baiana este ano.

Esta é a décima-quarta edição da pesquisa realizada pela empresa para avaliar o tempo de cada atração.

