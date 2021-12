Ivete e Bell puxam trios sem cordas nesta quinta

Ivete Sangalo e Bell Marques são algumas das atrações sem cordas no segundo dia do Carnaval de Salvador, nesta quinta-feira, 3, no Circuito Osmar. Margareth Menezes e Ricardo Chaves, Babado Novo e Banda Eva também são algumas das atrações em blocos sem cordas.

As atrações começam neste segundo dia a partir das 17h, nos circuitos Dodô (Barra/Ondina) e Osmar (Campo Grande), e às 20h no Batatinha (Pelourinho).

Além deles, nomes da música afro como Expressão Negra, Bloco Idará, bandas como Parangolé e É o Tchan, além dos cantores Wesley Safadão, Alexandre Peixe, Arlindo Cruz e Ju Moraes estão na programação.

Início antecipado

O Carnaval de Salvador começou oficialmente nesta quarta-feira, 3, com a entrega da chave da cidade ao recém-coroado Rei Momo Duzinho, durante uma cerimônia na Praça Municipal, no Centro.

Agora, a festa só acaba na próxima terça-feira, 9, e até lá os circuitos da folia seguem sendo animados pelas inúmeras atrações já escaladas.

<GALERIA ID=20473/>

<GALERIA ID=20474/>

<GALERIA ID=20475/>

