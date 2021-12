Ivete domina presença nas TVs e Vingadora é a maior novidade

Considerada por muitos a principal atração do Carnaval de Salvador, Ivete Sangalo comprovou esta impressão na festa deste ano, pelo menos do ponto de vista de exposição nas emissoras de TV.

De acordo com a pesquisa anual da empresa MidiaClip, que monitorou a programação de 17 emissoras nos dias oficiais da festa (entre 4 e 10 de fevereiro), Ivete ocupou 24 horas e 34 minutos do tempo de exposição nas TVs, equivalente a mais de um dia inteiro na telinha.

O segundo colocado foi Bell Marques, com 14 horas e 34 minutos, enquanto a novidade do monitoramento das transmissões este ano foi a banda A Vingadora, com 13 horas de presença na programação dos canais.

Entre os blocos e trios, o Coruja obteve a melhor posição (10 horas e 14 minutos), seguido do trio Independente Armandinho Dodô & Osmar (7 horas e 38 minutos). A terceira colocação ficou para o bloco As Muquiranas (6 horas e 32 minutos).

Já entre os camarotes dos circuitos, o Expresso 2222 liderou a presença nas transmissões televisivas (8 horas e 39 minutos), seguido pelo Planeta Othon Band (7 horas e 56 minutos) e Licia Fabio (2 horas e 37 minutos).

Publicidade

Ivete Sangalo também foi a cantora que mais rendeu frutos publicitários, seguida de A Vingadora e Claudia Leitte.

Com base no cálculo entre o tempo ocupado pelos artistas nos programas jornalísticos e transmissões ao vivo, observando-se o valor publicitário das tabelas comerciais das emissoras, Ivete foi a atração que ocupou mais espaço nobre, com 24 horas e 34 minutos nas emissoras do país do ponto de vista da valoração comercial, movimentando o equivalente a R$ 73 milhões.

A segunda colocação ficou com a banda A Vingadora (R$ 44 milhões); e a terceira, com Claudia Leitte (R$ 43 milhões).

O levantamento registrou a mídia espontânea, espaço editorial gratuito das emissoras de TV destinado às transmissões e noticiário sobre a folia de Salvador.

Os dados levam em consideração o nome mais citado e visto nas reportagens e transmissões do Carnaval, nas TVs regionais e nacionais, abertas e por assinatura.

Foram 2.354 matérias, com duração total de 251 horas, sete minutos, 46 segundos. Esta é a 13ª edição da pesquisa da MidiaClip no Carnaval da capital baiana.

