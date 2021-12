Ivete abre carnaval no Campo Grande em trio sem cordas

Ivete Sangalo começou a fazer a festa dos foliões no circuito Osmar (centro), nesta quinta-feira, 4, por volta das 17h30. Essa a primeira vez que a cantora puxa um bloco sem cordas na folia baiana. Logo no começo Ivete mostrou a sua já conhecida irreverência brincando com os foliões "Estou gostosa? Um não está aguentando sozinho. Parece que tem dois aqui dentro!"

A primeira música que Ivete cantou foi "O Farol" sua aposta para música do carnaval. Em seguida, cantou dois de seus grandes sucessos "Tempo de Alegria" e "Aceleraê".

Uma multidão segue a musa do axé, que promete animar muito. "Agora vou iniciar o momento da turnê que eu criei agora. É a turnê do couro! Vcs vão aguentar? Posso botar tudo? Vou botar mas vai ser gostoso".

Multidão segue o trio sem corda comandado por Ivete Sangalo Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE

Inspirado em pinturas tribais, o figurino da artista está dentro do tema "Guerreira". A criação são dos estilistas Davidson Zanine e Cia Marítima.

Logo em seguida quem comanda a pipoca do Campo Grande é Bell Marques.

<GALERIA ID=20478/>





adblock ativo