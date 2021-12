Itapuã tem último agito antes do Carnaval

Última “estação” festiva antes do Carnaval de Salvador, a Lavagem de Itapuã agita o bairro a partir das 2h desta quinta-feira, 16, com o Bando Anunciador, grupo com percussionistas e pessoas da comunidade que percorrem as ruas para anunciar uma tradição que completa 112 anos.

Raimundo Bujão, presidente da Associação de Moradores de Itapuã (AMI) – entidade que organiza a festa com o apoio da prefeitura –, disse nesta quarta, 15, que os preparativos estavam finalizados. “Faltam só detalhes, como flores e vassouras, e o local do receptivo das baianas”, disse.

Pela programação, às 5h uma alvorada de fogos inicia a Lavagem Nativa, que há 26 anos busca preservar a história e tradições do bairro. Idealizado por dona Niçu, antiga moradora já falecida, o evento é mantido pela família dela. Um café da manhã comunitário encerra essa etapa da lavagem.

Barreiras Barreiras

O cortejo tradicional está previsto, segundo Bujão, para 10h, e deve reunir cerca de 200 baianas. O trajeto é da praia de Placaford à Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Itapuã, na praça Dorival Caymmi.

O cortejo conta com a Baleia Rosa do Amor, após três anos ausente, com estrutura inflável que estará exposta a partir das 6h na praia. À frente da iniciativa, o produtor cultural Cristiano Loureiro compôs uma música com o instrumentista Fabrício Rios em homenagem aos criadores da atração.

“A festa da Baleia Rosa foi criada por Waly Salomão, João Loureiro, meu pai, e Gilberto Gil”, disse Cristiano. Ele contou que as baleias encalhavam na região e o óleo retirado delas era exportado para a Europa. A baleia será recebida pelo bloco afro Malê Debalê, pela cantora Lia Chaves e pelo instrumentista Fabrício Rios. Depois, segue o cortejo.

A comerciante Maria do Carmo, 67, trabalha há 38 anos na lavagem. Nesta quarta, sozinha, montava a barraca onde venderá bebidas e tira-gostos. Apesar de agora morar em São Sebastião do Passé, ela continua a participar. “Trabalho da Conceição da Praia até o Carnaval. Já me acostumei. Criei filhos e netos assim, mas já estou cansada. Não é mais como antes, quando a gente tinha ponto fixo”, reclamou.

Ela se queixou de só ter um dia para organizar tudo: “Só liberaram na véspera. Ainda tem que fazer tira-gostos e deixar tudo pronto para amanhã [quinta-feira]”.

O comerciante Janilson dos Santos Ribeiro, 47, também montava a estrutura. “Antigamente, a gente tinha uns quatro dias para montar a barraca, mas, agora, a prefeitura só quer que a gente entre um dia antes. Não tem nem energia elétrica. Assim fica difícil”, disse.

A montagem foi acompanhada por funcionários da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). Por meio de nota, a secretaria informou que as estruturas das barracas são “de fácil montagem e estão sendo armadas desde terça-feira”.

“Os critérios estabelecidos para montagem de equipamentos em espaços públicos levam em consideração fatores como segurança, trânsito, comércio, além da garantia da mobilidade de transeuntes e moradores da região”, informou, em nota, a Semop.

Montagem das barracas que ocupam trecho da orla do bairro na tradicional festa (Foto: Raul Spinassé l Ag. A TARDE​)

Policiamento

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que montou um esquema com cerca de 700 profissionais das polícias Militar, Civil e Corpo de Bombeiros, que empregará 44 homens do Grupamento Marítimo, divididos em sete postos ao longo da orla da região.

Uma delegacia especial de área foi montada nas proximidades da escultura da sereia.

adblock ativo