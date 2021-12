Irreverência toma conta da avenida

Arrocha, Sim, Arrocho, Não era uma das demandas dos foliões da Mudança do Garcia, tradicional reunião de agremiações, blocos, sindicatos, partidos políticos e fanfarras, realizada nesta segunda-feira, 8. O cartaz que antagonizava a presidente Dilma Rousseff e o cantor Pablo dá o tom de crítica social e protesto político que se mistura à irreverência do Carnaval durante o desfile.

Com bandas de fanfarras e cartazes, os cidadãos reuniram os seus protestos sempre apelando para o bom humor. Desafiando o calor com um terno e uma pasta de executivo, o gari Tertuliano Bispo dos Santos, de 54 anos, participou do desfile e disse estar protestando contra todos os políticos: "Tudo o que há de ruim, eu protesto".

No meio da muvuca poucas manifestações eram contra a presidente Dilma Rousseff (PT). Uma delas era do PSTU, que juntou Dilma, o governador Rui Costa (PT) e o prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM) no mesmo grupo, em referência ao contingenciamento de recursos e não reajuste de salários.

No cartaz, Dilma aparece com uma tesoura, cortando uma carteira de trabalho ao lado de Neto e Rui, com a frase: "Abaixo o Trio do Arrocho". A presidente também recebeu apoio com cartazes como o "Não vai ter golpe".

Na ala das críticas à política nacional, o presidente da Câmara de Deputados, Eduardo Cunha (PMDB), investigado pela Operação Lava Jato, foi lembrado pela Unegro que pedia 'cadeia' para o parlamentar. O cartaz "Lula Babá e os 400 ladrões" foi um dos que remetiam ao ex-presidente petista e aos recentes escândalos de corrupção.

Expressividade

A participação de movimentos sociais e sindicatos de diversas categorias é expressiva. Na irreverência da festa, os grupos aproveitam para defender os seus direitos. "É o momento de mostrar a nossa cobrança à sociedade", diz coordenador do Sindicato dos Servidores da Prefeitura do Salvador, Marcelo Rocha.

Este ano, na ala política baiana, os principais alvos foram o prefeito ACM Neto (DEM) e o governador Rui Costa (PT). Os servidores estaduais aproveitaram o momento para reivindicar aumento salarial. O Sindsefaz saiu com faixas pedindo 18% de reposição salarial e os Servidores Penintenciários do Estado pediam a contratação de mais agentes.

Apesar de gozar de um momento de boa popularidade, sendo eleito o melhor prefeito do País, de acordo com a pesquisa Datafolha, o prefeito ACM Neto não foi poupado pelos manifestantes que criticaram o corte de árvores na cidade e alertavam sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU).

Riachão foi homenageado durante o desfile (Foto: Joá Souza l Ag. A TARDE)

Circuito é batizado

O cantor e compositor Clementino Rodrigues, mais conhecido como Riachão, de 94 anos, foi o principal homenageado da Mudança do Garcia este ano.

A prefeitura batizou o circuito com o nome do sambista, morador do bairro. "Estou muito feliz. Agradecendo a Deus por essa bondade, este carinho das autoridades", disse.

Grupos de samba e fanfarras de bairros também deram colorido à festa e diversidade nos ritmos que eram ouvidos durante o trajeto.

Um deles era o bloco Samba Popular, que há 11 anos desfila na Mudança, sempre com temas sociais. "Nós protestamos contra a situação geral do Brasil, principalmente a falta de habilidades dos governantes do Congresso. Se chacoalhar ali, dificilmente acha alguém honesto ", diz o presidente Manuel Natividade.

Fanfarra

Sem jegues de verdade na festa desde a proibição do Ministério Público da Bahia, o grupo de fanfarra Eletro Jegue não quer deixar esta tradição e as bandas de fanfarras serem esquecidas.

"A nossa proposta é resgatar o carnaval de fanfarras e de blocos tradicionais em Salvador", afirma o presidente e criador do Eletro Jegue, Romenil Bonfim.

Com uma fanfarra animada desde a concentração do desfile, Romenil Bonfim acredita que a Mudança do Garcia pode ajudar a resgatar as tradicionais festas de Carnaval nos bairros.

"A Mudança do Garcia é uma referência ao movimento. A ideia é levar depois de volta para os bairros, especialmente para o Engenho Velho da Federação", afirma Bonfim.

