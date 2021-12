Interior mantém folia tradicional

Começa neste sábado, 10, o Carnaval de Maragojipe (a 156 km de Salvador), com foco, como boa parte dos carnavais do interior da Bahia, na preservação da cultura das fantasias e animação de marchinhas, frevos, sambas e reggae.

Na cidade, cujo Carnaval é reconhecido, desde 2009, como Patrimônio Imaterial da Bahia, o tema deste ano é ‘Super-Herói da Folia’.

Uma das marcas da folia local é a brincadeira com máscaras. Os principais espaços são a passarela dos mascarados, o coreto das charangas e as praças da matriz e Antônio Conselheiro Rebouças.

Atrações

Outra característica de Maragojipe é o desfile do Bloco das Almas, além dos concorridos concursos de máscaras e fantasias. “Recebemos pessoas do Brasil e do exterior que vêm atrás da nossa festa”, afirmou a recepcionista Verônica Costa.

Além das atrações como Diamba, Jau, Ricardo Chaves e Filhos de Jorge, entre outras, as centenárias filarmônicas Dois de Julho e Terpsícore têm destaque na programação.

Outra festa que será abrilhantada por filarmônicas é a Itaitu Folia, que movimenta, neste sábado e domingo, 11, o distrito de Jacobina, Chapada Norte, com shows e as orquestras Rio de Ouro e Dois de Janeiro.

Na Chapada Diamantina, a cidade de Palmeiras começou, na sext-feira, 9, a 92ª edição do Carnaval Popular. Na programação tem a filarmônica Santa Cecília, a Orquestra Muvuca e outras 18 atrações até na terça-feira. Os principais blocos são As Casadas, o Galera do Mandaca e as Diamantinas, conhecidos pela alegria e irreverência.

Em Oliveira dos Brejinhos acontece neste sábado e domingo a 2ª edição do Carnacultural, com concurso infantojuvenil de fantasias e o desfile dos mascarados. Já a 2ª edição do Boipeba Folia vai até dia 13 e, também, conserva a tradição das fanfarras, marchinhas e concurso de fantasias.

