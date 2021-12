Inscrições para concurso da Rainha do Carnaval seguem até sexta

Seguem até esta sexta-feira, 26, as inscrições para o concurso que vai eleger a rainha e as princesas do Carnaval de Salvador 2018.

As interessadas em participar da seleção devem realizar o procedimento por meio do site do concurso. Após se inscreverem, devem comparecer, neste sábado, 27, às 11h, ao Hotel Sol Victoria Marina para a seletiva que vai escolher as 12 finalistas do concurso.

Já o desfile final para a eleição da Rainha e Princesas será realizado no dia 1º de fevereiro, no Fiesta Bahia Hotel.

adblock ativo