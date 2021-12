Inscrições para Camarote Acessível começam na segunda

Idosos e pessoas com deficiência podem se inscrever, a partir da próxima segunda-feira, 18, para os Camarotes Acessíveis do Carnaval de Salvador 2019.

Serão três camarotes presentes nos circuitos Campo Grande, Piedade e Ondina. Serão disponibilizadas 60 vagas para idosos no circuito Campo Grande; 100 vagas para pessoas com deficiência na unidade da Piedade; e 100 vagas para os dois públicos na estrutura montada em Ondina.

A inscrição pode ser feita a partir do site do Camarote Acessível ou pessoalmente, na sede da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps), no Comércio, a partir das 9h.

Com a proposta de promover a inclusão social e oferecer espaços de lazer dentro dos circuitos de Carnaval para este público, o Camarote Acessível completa, neste ano, cinco anos de atuação consecutiva.

Programação

No circuito de Ondina, a partir da quinta, 28, primeiro dia de Carnaval, o acesso iniciará às 16h, e funcionará até as 3h. No Campo Grande, o camarote funcionará a partir da sexta, 1º de março,, das 12h às 20h. Já na Piedade, em razão da programação do desfile das atrações no circuito, o acesso será iniciado às 13h e finalizado às 21h, também a partir da sexta.

