Ingressos para arquibancadas do Carnaval 2018 já estão à venda

As vendas de ingressos para as arquibancadas instaladas no Circuito Osmar (Campo Grande) já estão disponíveis. Os interessados têm até o dia 13 de fevereiro para adquirirem as entradas. Em 2018, são disponibilizados mais de 13 mil lugares durante todo o período de festa, com preços que variam de R$ 50 a R$ 130.

Os ingressos podem ser obtidos pela Internet ou nos pontos de venda Ticketmix, Balcões de Ingressos, South & Co, Pida e Acesso Mix, limitadas a três compras por CPF. Os espaços ficam localizados na lateral da Praça 2 de Julho até a entrada da passarela Nelson Maleiro.

