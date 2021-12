Ilê reina no Curuzu e critica falta de patrocínio

O mais belo entre os blocos afros de Salvador lotou o Curuzu, na Liberdade, pelo 42º ano consecutivo. A passos curtos, ao som de canções clássicas, a multidão que foi ver a tradicional saída do Ilê Aiyê transformou o bairro no metro quadrado mais disputado da cidade, neste sábado, 6.



Autoridades públicas, artistas e foliões comuns acompanharam o ritual de saudação aos orixás, em frente ao Ilê Axé Jitolú, terreiro onde nasceu o bloco. Os tambores marcantes da Band'Aiyê trilharam o momento, emocionante para muita gente. "Já fico emocionada só de falar", afirmou a professora de educação física e aderecista do bloco, Yoná Lima, de 41 anos.



Presidente e fundador do mais belo dos belos, Antônio 'Vovô' dos Santos, explicou que o tema deste ano, sobre o Recôncavo Baiano, era uma ideia antiga, finalmente realizada.



"Sempre quisemos fazer essa troca com a cultura do Recôncavo, porque tem muita gente que não a conhece", disse, sem perder a oportunidade para criticar a redução dos patrocínios por órgãos ligados ao governo federal, como a Petrobras e a Caixa Econômica Federal (CEF).



Em 2016, o Ilê decidiu não participar do Carnaval Ouro Negro, política do Estado da Bahia que financia blocos afros. Vovô afirma que "foi uma decisão política", por causa do teto de R$ 130 mil estabelecido pelo programa. "Para entidades grandes, como Ilê e Olodum, é um valor que não satisfaz mais nossas necessidades", explicou a diretora do Ilê, Arany Santana.



Ela e Vovô afirmam, também, que a busca por patrocínios privados esbarra no racismo do empresariado. "O empresário do Sul não quer relacionar sua marca com 'coisas de preto'. Antes deles serem capitalistas, eles são racistas", disparou Vovô do Ilê.



Questionado sobre o assunto, o governador Rui Costa, presente no barracão do terreiro, afirmou que o assunto já foi discutido em reuniões internas da gestão, inclusive com a presença do secretário de Cultura, Jorge Portugal. A solução para o problema, de acordo com Rui, seria reduzir a participação de entidades, para que agremiações grandes recebessem um financiamento maior.



"Acho que nem sempre a pulverização de recursos é a melhor solução. Para você não aumentar o valor (total do Ouro Negro), só tem essa solução (reduzir o número de entidades beneficiadas)", afirmou o governador à equipe de A TARDE. "Tão importante quanto a quantidade dos blocos, é a força do bloco. Senão vamos ficar sempre aumentando o valor (total do Ouro Negro). Nós já estamos no teto de uso de recurso público no Carnaval", concluiu o líder do Executivo estadual.



<GALERIA ID=20487/>

adblock ativo