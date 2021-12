Ilê já desfilou no escuro no 1º dia de Carnaval

O Ilê Aiyê foi o primeiro bloco afro a brilhar no Carnaval. Mas, segundo o fundador, Antônio Carlos dos Santos, o Vovô, já houve episódios que, por pouco, não ofuscaram a beleza do mais belo dos belos. Ele contou os detalhes no Papo Axé. Confira!

Já passou por alguma saia-justa?

Sim, algumas vezes. Em 79, no primeiro dia de carnaval, faltou fantasia. Por isso, a gente só conseguiu desfilar na Liberdade. Aí, rapaz, o pessoal ficou retado, querendo o dinheiro de volta, uns devolvendo fantasias. Foi um problema sério. E no primeiro ano do Ilê, em 75, que faltou luz no Curuzu? Imagine aí: um bloco de negão desfilando por quase uma hora no escuro (risos).

E os perrengues pararam por aí?

Não (risos). Em 2005, também em um desfile na Liberdade, cheguei para outros diretores do bloco e disse que não iríamos desfilar no Campo Grande. Disse que ia recolher o trio ao fim do percurso. Perguntaram se eu queria morrer, se eu estava maluco. Não sei o que me deu, mas bateu essa loucura. Acho que foi o cansaço. Mas me convenceram do contrário e fomos depois pra avenida.

