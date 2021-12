Ilê Aiyê prepara Carnaval com tema sobre diáspora africana

Neste Carnaval 2015, o Ilê Aiyê escolheu o tema Diáspora Africana - Jamaica - Os afrodescendentes para inspirar os desfiles do seu bloco na avenida. Com a Deusa do Ébano e suas princesas, que pela primeira vez desfilam no carro com a Rainha, o Ilê irá para avenida em três dias desse Carnaval.

No primeiro dia, sábado, 14, o bloco realiza dois desfiles: o primeiro deles no Circuito Mãe Hilda, com concentração na Ladeira do Curuzu das 20h às 22h, seguindo até o Plano Inclinado da Liberdade. O segundo desfile começa a partir das 2h da madrugada do domingo, 15, saindo da Vitória, para encerrar seu primeiro dia de Carnaval na Piedade. Já no segundo dia, segunda-feira, 16, o Ilê leva seu espetáculo rítmico musical ao Circuito Osmar, com concentração às 18h na Araújo Pinho (Canela) e desfile previsto para às 19h.

Em 2015, o Ilê Aiyê continua com seu Camarote no estacionamento do Sulacap, na Praça Castro Alves, com funcionamento domingo, segunda e terça, das 14h à 0h. O valor do kit para curtir os três dias é R$ 450, 00, e os valores para cada dia são R$ 170, 00 (domingo); R$ 150,00 (segunda) e R$ 190,00 (terça). A fantasia para sair no bloco custa R$ 650, com vendas sede do Ilê (Senzala do Barro Preto - Curuzu).

Penúltimo ensaio

A banda se apresenta neste sábado, 31, às 22h, na Senzala do Barro Preto, no penúltimo ensaio antes do Carnaval. A festa contará com o show cênico-musical da Band'Aiyê e do Grupo Movimento, atração convidada.

