Ilê Aiyê leva à avenida a influência dos povos jeje

A celebração das religiões de matriz africana por meio das contribuições dadas aos afro-brasileiros pelos povos jeje é o que o bloco Ilê Aiyê vai levar para as ruas no Carnaval 2017. O tema "Os povos Ewé/Fon. A influência do Jeje para os afrodescendentes" será abordado em sua história e mitos relacionados.

No contexto, alguns terreiros da nação jeje serão homenageados, como a Cacunda de Yayá, o Terreiro do Bogum, o Humkpame Kwé Vodum Zô e o Ilê Axé Jitolú, o Zoogodô Gbogun Male Séjáhùnde, mais conhecido como Roça do Ventura, e o Humkpame Ayono Runtoloji, em Cachoeira.

A nação jeje é o candomblé formado pelos povos ewé/adja/fons vindo da região de Dahomé e pelos mahins, minas, fanti, ashantes, dentre outros.

"Como muitos dos associados e integrantes do Ilê Aiyê são de candomblé, a maioria dos temas acaba abordando esse universo", contou o presidente do Ilê Aiyê, Antônio Carlos dos Santos, Vovô.

Identidade visual

Todo o legado e simbologia da cultura jeje foram concretizados pelos traços do artista plástico Raimundo Souza dos Santos, 59 anos, mais conhecido como Mundão. Há 12 anos, ele assina a identidade visual do Ilê e a estampa da fantasia que veste os foliões do Mais Belo dos Belos. Mundão atua no Carnaval há 49 anos. "Sempre participei de blocos afros, então o convite para o trabalho foi natural".

O processo de criação é antecedido de vasta pesquisa sobre o tema. A arte deste ano foi elaborada em dois meses.

"Leio muito sobre o tema e pesquiso imagens para identificar os traços e estilos gráficos. Só depois transformo isso em uma linguagem mais contemporânea, já que não trabalhamos com elementos sagrados dos ritos religiosos", explicou Mundão.

Para este ano, os associados do Ilê já podem investir em acessórios em dourado, que tem destaque na fantasia.

"O dourado brilha e fica mais intenso com a predominância do branco. Mostra a riqueza da cultura jeje", afirma o artista plástico. Os terreiros jeje homenageados, além de outros símbolos que fazem referência ao tema, também são identificados na estampa deste ano.

Habilidade

Com a identidade fundamentada nas cores branco, amarelo, preto e vermelho, Mundão utiliza técnicas específicas para diferenciar as estampas a cada ano.

"Mudo os tons das cores e, assim, consigo texturas de fundo diversas que marcam a diferença de uma estampa para outra". Ele ainda cria o figurino do Muzenza, Ilê Aiyê, Alvorada, e o Carnapelô.

E tudo é pensado para garantir o melhor visual do conjunto na rua e a satisfação do folião. "Eu também sou folião. Então, penso como a estampa vai ficar posicionada no corpo, o que vai aparecer mais. Chego a fazer o projeto de quatro a cinco vezes para escolher a melhor", contou.

E o resultado tem agrado ao longo do tempo. "Desfilo em todos os blocos que faço a estampa. Saio de casa com todas as fantasias do dia. Tem gente que guarda a roupa dos primeiros anos. Fico orgulhoso quando vejo o bloco na rua. Meu maior pagamento é ver as pessoas com pompa e gala pelo circuito, mostrando que somos uma nação linda", disse o designer, que sonha em ter todas as fantasias expostas em um museu.

