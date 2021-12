Elas dançam, cantam e exaltam o belo. Todas querem ganhar. Porém, neste sábado, 20, mais importante do que o título de Deusa Ébano 2018 do bloco Ilê Aiyê, será a contribuição que cada uma das 16 candidatas dará à representatividade da mulher negra, com empoderamento e imagem de afirmação.

A 39ª Noite da Beleza Negra, começa às 20h, na Senzala do Barro Preto, na ladeira do Curuzu, Liberdade. Este, que é o maior concurso de beleza negra do Brasil, terá como atração musical o grupo pop funk, Dream Team do Passinho, participações do cantor Mateus Aleluia, dos atores Hilton Cobra, Divina Valéria, David Jr e Taís Araújo.

Ilê Aiyê escolhe a Deusa do Ébano 2018 neste sábado | Foto: Divulgação/ATarde

Os ingressos podem ser adquiridos na Senzala do Barro Preto ou na Boutique do Ilê, no Pelourinho. Quem preferir, também, pode adquirir através do portal ingressorapido.com.br. Os valores são R$ 50 (pista) e R$ 100 (camarote).

A atual Deusa do Ébano, Gisele Soares, 25 anos, destaca que o concurso do Ilê Aiyê foge dos padrões estéticos. Segundo ela, são levados em conta critérios como a dança, o empoderamento, com consciência histórica e identitária da cultural negra, figurino, carisma e a beleza através de boas energias.

“A Deusa do Ébano significa mostrar para a mulher negra que ela pode ser quem ela quiser ser e ocupar o espaço que quiser. O que eu espero da nova rainha é que ela dê continuidade ao legado de empoderamento e autoestima”, diz Gisele.

O tema do Carnaval do Ilê Aiyê para este ano é “Mandela: A Azânia celebra o centenário de seu Madiba”. Segundo o presidente e fundador da entidade, Antônio Carlos do Santos, conhecido como Vovô, a avaliação dos 44 anos do bloco é positiva, apesar das dificuldades.

“Ainda é difícil sensibilizar empresários para a realização de um evento como este em uma cidade negra como Salvador. O negro ainda é visto como vilão. Temos realizado ações afirmativas ao longo do ano, por exemplo, criação da Beleza Negra, escola Mãe Hilda, cursos profissionalizantes. Além do Ilê ter sido uma fonte de motivação para outras organizações”, ressalta vovô.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

