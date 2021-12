Ilê Aiyê altera horário de entrega das fantasias

O bloco Ilê Aiyê informou nesta segunda-feira, 25, que haverá uma mudança nos dias e horários de entrega das fantasias do Carnaval de Salvador 2019 (confira abaixo).

A entrega, que estava prevista para inciar nesta quarta, 27, terá início na quinta, 28, às 10h, na sede do bloco, Senzala do Barro Preto, no bairro do Curuzu.

A mudança ocorre devido a ajustes necessários na operação das fantasias

