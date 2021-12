Igor Kannário inicia Carnaval comandando pipoca na sexta-feira

Igor Kannário inicia a programação de Carnaval no comando da pipoca na sexta-feira, 1º, a partir das 21h, no circuito Dodô (Barra-Ondina). Ele fará três apresentações gratuitas no Carnaval de Salvador 2019. Além dos sucessos de outros carnavais, o público vai poder conferir a música de trabalho deste ano que é “Disse Me Disse”.

No dia seguinte, o cantor deixa a capital baiana e se apresenta em Afogados da Engazeira, em Pernambuco. No domingo, 3, é a vez de Barreiras (distante 858 km de Salvador) receber o show do Príncipe do Gueto.

O dia que seu público mais espera é a segunda, 4, quando Kannário estará no comando da pipoca no Campo Grande, onde ele costuma arrastar uma multidão. Na terça, 5, ele se apresenta em Porto Nacional, em Tocantis.

Fechando a maratona de Carnaval, na Quarta-feira de Cinzas, dia 6, Kannário participa do arrastão comandado por Márcio Victor, do Psirico, na Barra-Ondina.

adblock ativo