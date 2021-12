Igor Kannário ganha prêmio de cantor revelação do Carnaval

Igor Kannário conquistou o Troféu Dodô e Osmar de Artista Revelação - Masculino do Carnaval 2015, em cerimônia realizada na noite desta terça-feira, 31, no Teatro Castro Alves (TCA).

Ao receber o prêmio, o cantor agradeceu a Deus, a esposa, a filha e aos fãs. "Obrigado a todos. Isso aqui é a realização de um sonho", disse o pagodeiro.

E continuou: "Estou aqui hoje representando todas as favelas de todo o Brasil".

O pagodeiro, que puxou trios independentes na festa baiana, foi uma das sensações da festa com os os refrões "Tudo Nosso. Nada Deles" e "eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém".

O príncipe do guetto, como é chamado pelos fãs disputou o prêmio com Neto LX, o "gordinho gostoso", Rafael Chaves, novo vocalista do Chiclete com Banana, e Wesley Safadão.

adblock ativo