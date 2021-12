Igor Kannário e Edcity terão trio pipoca na Barra e Campo Grande

O vereador Igor Kannário e Edcity estão confirmados no Carnaval de Salvador 2017. Os pagodeiros irão desfilar em trios sem cordas, fazendo a alegria da pipoca. A informação foi revelada na manhã desta quinta-feira, 16, pelo prefeito ACM Neto durante coletiva de imprensa.

>> Confira a programação oficial do Carnaval de Salvador

O cantor e vereador Igor Kannário vai puxar a pipoca na sexta-feira, 24, no circuito Dodô (Barra-Ondina) e na segunda-feira, 27, no circuito Osmar (Campo Grande).

Kannário ganhou repercussão em 2016 ao correr o risco de não participar do Carnaval, por conta das polêmicas envolvendo seu nome e brigas durante a passagem dele em outros carnavais. Contudo, ele acabou ganhando espaço na folia com a "Pipoca do Kannário". Após a repercussão, o Príncipe do Gueto conquistou ainda mais projeção e foi eleito vereador com 11.432 votos, o 14ª candidato mais votado.

Segundo ACM, o cantor Edcity irá animar os foliões na sexta-feira, 24, no circuito Dodô (Barra-Ondina) e na terça-feira, 28, no circuito Osmar (Campo Grande).

adblock ativo