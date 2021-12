Igor Kannário conquista segundo Troféu Dodô e Osmar

Igor Kannário conquistou o segundo Troféu Dodô e Osmar 2015, na noite desta terça-feira, 31, no Teatro Castro Alves (TCA). O pagodeiro venceu a categoria Momento do Carnaval, por sua passagem no Campo Grande puxando foliões pipoca.

O cantor também ganhou o prêmio de Artista Revelação - Masculino do Carnaval 2015.

