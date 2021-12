Igor Kannário cancela show no Carnaval de Periperi

O cantor Igor Kannário não vai mais se apresentar Carnaval do Bairro de Periperi. De acordo com a assessoria do artista, ele foi diagnosticado com faringite bacteriana e precisou cancelar a apresentação em Periperi, nesta terça-feira, 13.

O vereador também cancelou a apresentação que faria na cidade de Madre de Deus, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Kannário cancela a apresentação após arrastar uma multidão em uma apresentação marcada por confusões e brigas, nesta segunda-feira, 12, no circuito Osmar (Campo Grande).

