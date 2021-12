Homenageando Bethânia, Mangueira é campeã no Rio

A Estação Primeira de Mangueira acaba de ser anunciada como a campeã do Grupo Especial do Rio de Janeiro em 2016, com 269,8 pontos. Com o enredo "Maria Bethânia- a menina dos olhos de Oyá", a escola homenageou a cantora Maria Bethânia na segunda-feira (8) no sambódromo da Sapucaí. Este é o 18° título da escola, que ganhou pela última vez em 2002.

A escola Unidos da Tijuca ficou em segundo lugar.

O anúncio das notas das escolas em nove quesitos foi feito esta tarde na Praça da Apoteose, na seguinte ordem: samba-enredo, enredo, comissão de frente, fantasia, mestre-sala e porta-bandeira, harmonia, evolução, bateria e alegorias e adereços.

As doze escolas que desfilaram pelo Grupo Especial no Rio de Janeiro foram: Estácio de Sá, Mangueira, Mocidade, Vila Isabel, Salgueiro, Grande Rio, São Clemente, Portela, Beija-Flor, União da Ilha, Imperatriz e Unidos da Tijuca.

A pior colocada do Grupo Especial foi a Estácio de Sá e será rebaixada.

