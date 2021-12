Homem pede namorada em casamento e recebe ajuda do cantor Mano Walter

O baiano Lucas Vidal, 29 anos, pediu sua namorada a a advogada Clariana, 31, em casamento durante o show de Mano Walter. Feito às escondidas, o plano contou com a ajuda do cantor sertanejo, no palco do Camarote Skol Puro Malte nesta quinta-feira, 28.

Lucas convidou a parceira ao palco e lançou o pedido: "Você aceita casar comigo?" Para a felicidade do rapaz, a moça topou, muito emocionada e os dois trocaram alianças no show ao som da música Juramento do Dedinho. “Tem que ter muita coragem para estar aqui! Deus abençoe a união de vocês”, disse Mano Walter, o casamenteiro.

O casal se conheceu no carnaval há três anos durante o trio de Tomate e desde então vivem na ponte aérea. “A gente se conheceu na folia, estava tocando Eu Não Vou Embora. Atualmente, a gente se vê de mês em mês e agora vamos acertar isso aí”, disse ele, que é engenheiro civil.

Os caminhos para chegar à Mano Walter foram facilitados pelo padrasto de Lucas, que é produtor. “Eu falei para ela que tinha conseguido um jeito de a gente conhecer o Mano Walter e ela se empolgou, não sabia de nada, caiu nessa história”, brincou.

