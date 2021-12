Homem é preso por esfaquear folião em Ondina

Um homem foi preso em flagrante após atingir com uma faca um folião durante uma briga no circuito Dodô (Barra-Ondina), na noite desta segunda-feira, 27. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), a vítima foi encaminhada para o Hospital Ernesto Simões e teve alta na manhã desta terça-feira, 28.

Conforme a SSP, o suspeito trabalhava com a mãe na parte da cozinha de um camarote em Ondina e desceu para acompanhar a passagem de um trio, com uma faca na cintura. No momento da briga, ele utilizou a arma. Como ele já estava no meio da festa, não passou pelos portais de abordagem quando estava armado.

Ocorrências

Dez criminosos foram capturados e dois adolescentes foram apreendidos pelas forças de segurança estaduais na segunda-feira, penúltimo dia de Carnaval. Foram apreendidas cinco armas brancas (quatro facas e uma tesoura), 215 trouxinhas de maconha, 101 pinos de cocaína, duas pedras de crack e dois frascos de lança perfume. Nos portais de abordagem, no acumulado dos cinco dias, foram apreendidos 358 materiais cortantes.

A SSP informou que, entre quinta, 23, e segunda, 27, foi registrado um homicídio, sendo que no ano passado, no mesmo período, foram quatro casos. Os casos de lesões corporais tiveram decréscimo de 39,8% e os crimes contra o patrimônio queda de aproximadamente 2% (roubos e furtos).

