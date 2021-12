Homem é morto a facadas no final do circuito Barra-Ondina

O catador de lata Evilasio dos Santos, 35 anos, foi esfaqueado no peito e no rosto por um colega de profissão no fim do circuito Dodô (Barra-Ondina), por volta das 23h da sexta-feira, 5. Segundo a Polícia Civil, uma briga teria motivado o crime, mas ainda não há informação sobre o motivo da discussão.

Imagens de câmeras de segurança da rua N, próximo à Paróquia da Ressurreição do Senhor, onde ocorreu o crime, foram solicitadas pela polícia e serão usadas na identificação do autor.

'Cara de Cachorro', como a vítima era conhecida na região, foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar, mas não resistiu aos ferimentos e morreu em um posto policial da avenida Adhemar de Barros. Foliões tentaram socorrer o homem.

Evilasio tinha passagens pela polícia por furto e agressão à ex-companheira.

Segurança

No Carnaval deste ano, 48 portais de abordagem foram instalados nos acessos aos circuitos da festa, onde policiais militares estão realizando, em média, 20 mil abordagens por hora. O objetivo é impedir a entrada de armas e objetos cortantes nos locais da folia.

Na sexta-feira, 5, foi divulgado um balanço das ações policiais. Houve um aumento de 166,7% no número de indiciados em flagrante, em relação ao mesmo período em 2015. Além disso, o número de roubos reduziu 42,9% e o de furtos, 1,6%.

