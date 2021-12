Homem é baleado durante tiroteio na Barra

Josenilton Dácio Batista foi baleado em tiroteio próximo ao Hotel Monte Pascoal, na Barra, neste sábado, 6, terceira noite de Carnaval. Ele e a esposa estavam em uma bar quando foi atingido no pescoço por volta das 2h.

A Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom) informou que Josenilton foi com a mulher até o Hospital Geral do Estado (HGE). O autor e a motivação do crime são desconhecidos.

Ainda na sexta, o catador de lata Evilasio dos Santos, 35 anos, foi esfaqueado no peito e no rosto por um colega de profissão, próximo à rua N, em Ondina.

'Cara de Cachorro', como a vítima era conhecida na região, foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar, mas não resistiu aos ferimentos e morreu em um posto policial da avenida Adhemar de Barros.

