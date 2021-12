Helicóptero pousa no Morro do Cristo para atender vítima de agressão

Um adolescente que curtia o Carnaval no circuito Dodô (Barra-Ondina) foi vítima de agressão na noite desta terça-feira, 13, e um helicóptero pousou no local para socorrer a vítima. O caso ocorreu nas proximidades do Morro do Cristo, na Barra.

De acordo com a Polícia Militar, após a agressão, o jovem teve uma convulsão. Após o pouso, o médico do Grupamento Aéreo (Graer) prestou os primeiros socorros para o estado de saúde do jovem ser estabilizado.

Enquanto acontecia o atendimento, uma viatura do corpo de bombeiros ficou responsável em levar a vítima já estável para uma unidade de saúde.

adblock ativo