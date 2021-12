Harmonia do Samba participa do "Esperando o Carnaval"

A banda Harmonia do Samba é a convidada desta quarta-feira, 20, do programa "Esperando o Carnaval" da rádio Piatã FM. A participação começa a partir das 18h e vai ser transmitida ao vivo no Periscope do Jornal A TARDE.

O vocalista Xanddy e seus companheiros prometem agitar o público com suas músicas para lá de animadas, além de responder as perguntas dos apresentadores Dinho Junior, Adailton Santiago e Raoni Oliveira, em um clima intimista, seguindo a proposta da atração.

"Esperando o Carnaval" faz parte dos preparativos para a festa de rua mais animada do planeta e tem como objetivo aproximar os artistas dos fãs. O projeto é uma parceria entre a Piatã FM, a TV Aratu e o Grupo A Tarde.

