Harmonia do Samba animará o bloco Meu e Seu e 4 camarotes

Soteropolitano que é fã de pagode tem endereço certo nas segundas-feiras de verão: A Melhor Segunda-feira do Mundo, o famoso ensaio do grupo baiano Harmonia do Samba. Passados os ensaios, o Carnaval é o momento de festejar para valer. Xanddy, vocalista da banda, promete uma festa especial: “Vamos tocar o que o público gosta de ouvir”.

A agenda da banda Harmonia do Samba para o Carnaval é quase uma maratona: estão previstas oito apresentações distribuídas em seis dias de festa. Além de se apresentarem três dias no bloco Meu e Seu, os integrantes também fazem shows em, pelo menos, quatro camarotes da folia. Toda essa dedicação ao trabalho, segundo Xanddy, vocalista da banda, tem uma só justificativa: os fãs, ou melhor, a torcida – forma carinhosa que o grupo se refere aos seguidores fiéis que comparecem em peso aos ensaios de verão e shows durante o ano.

Segundo o cantor, é especialmente para esses fãs que a banda prepara as apresentações no Carnaval. “A gente não toca para a gente, a gente toca para eles. Então, temos o cuidado de selecionar as músicas e arranjos que sabemos que vai cair no gosto deles. Normalmente, a gente acerta”, diz.

Segundo ele, apesar da grande quantidade de aparições do grupo, cada encontro com a plateia é emocionante. “Os nossos fãs nos impulsionam quando a gente sobe ao palco. É como se, todas as vezes, apertassem um botão que aciona uma voz dizendo: ‘Valeu a pena’”, conta o artista, rindo.

O Harmonia, que se dedica a ser porta-voz de um pagode que traz, dentre outras marcas, a ausência de palavras de baixo calão, alcançou um público particular ao longo dos 23 anos de estrada. “Acredito que o grupo tem o seu público. São aqueles que curtem a nossa música e que entendem o nosso estilo”, disse.

Essa legião de admiradores, para o cantor, é a mola propulsora da carreira da banda, que iniciou a trajetória no bairro de São Caetano, periferia da capital baiana. “É isso que nos estimula”. A dedicação ao público, este ano, tem sabor de comemoração em dose dupla: no verão de 2017, o grupo completou 15 anos do ensaio “A Melhor Segunda-Feira do Mundo”. Além disso, neste Carnaval, o bloco do Harmonia, o “Meu e Seu”, festeja 14 anos de existência.

Xanddy conta que jamais imaginou que os encontros semanais, sucesso de público em todas as edições, pudessem alcançar grandes proporções. Não à toa, a festa deixou, este ano, a casa de shows Wet’n Wild, na Paralela, para ser realizado no estádio de Pituaçu, espaço maior que o anterior. “É uma honra e um sentimento muito gratificante. Ainda hoje nos emocionamos quando subimos ao palco da ‘Melhor Segunda’ e encontramos aquela torcida toda”, afirma.

O fato de ocupar o primeiro dia da semana da grade de atrações do verão foi, desde o começo, um desafio para a banda. “A gente precisava definir um dia para o ensaio de verão do Harmonia e não queríamos, naquela época, concorrer com os grandes ensaios de verão da cidade. Por ordem de eliminação de dias, sobrou a segunda. Arriscamos e deu certo”, comemora.

Para Xanddy, o grupo é como uma “família”. “O Harmonia tem algo diferente, especial. Acho que temos uma energia muito forte, todos se respeitam muito. Por isso, a coisa flui muito naturalmente”, diz.

Na cola do artista

Bloco:Reduto do Samba

Data: 24, sexta-feira, às 20h

Circuito: Osmar (Campo Grande)

PERFIL DO BLOCO

O bloco teve origem em 1950 com uma escola de samba intitulada Filhos do Tororó. Ao longo dos anos, a estrutura da agremiação foi se modificando até se transformar em bloco de trio

PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA Harmonia do Samba

Bloco: Meu e Seu

Data: 26 (domingo), 27 (segunda-feira) e 28 (terça-feira)

Circuito: Dodô (Barra-Ondina)

Perfil do bloco

O bloco do Harmonia do Samba foi criado em 2003 e é sucesso de público desde a estreia. Em 2017, ele comemora 14 anos de apresentações na avenida.

PROGRAMAÇÃO

DOMINGO Harmonia do Samba

SEGUNDA-FEIRA Harmonia do Samba

TERÇA-FEIRA Harmonia do Samba

