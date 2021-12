"Guerreira" Ivete anima, brinca e "metralha" na Barra

A "guerreira" Ivete Sangalo invadiu o Circuito Dodô, Barra-Ondina, neste sábado, 6, e "metralhou" com a Tays Mendes, da banda Vingadora. Com sua irreverência marcante, Veveta brincou com Tays e disse que só pode "metralhar" em casa.

"Vamos cantar outra, essa é a música do Carnaval. Mas 'Metralhadora' eu ouço em casa, coloco meu óleo de beterraba e fico na beira da piscina. Marcelinho fica só me molhando e a gente ouvindo a 'Metralhadora'. Ouço também a 'minha mãe deixa'", disse a baiana, puxando a música da banda Vingadora.

Mas Ivete não resistiu o principal sucesso da banda Vingadora e fez os foliões do Bloco Cerveja & Cia dançar ao ritmo do "Trá trá trá".

Silhueta

Com o figurino de "guerreira", Ivete mostrou o resultado do regime que ela fez para o Carnaval. Antes da folia, a cantora disse que tinha feito dieta para entrar na roupa da folia. Ao chegar na Barra-Ondina, ela brincou com o público: "gostosa, né?" e se exibiu para os foliões em momento descontraído no desfile.

