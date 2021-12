Guardas municipais não poderão usar arma de fogo nos circuitos do Carnaval

A prefeitura de Salvador publicou nesta quarta-feira, 7, uma portaria no Diário Oficial do Município (DOM), que proíbe a Guarda Municipal de Salvador a portar arma de fogo durante os festejos do carnaval.

"Fica terminantemente proibido o porte de armamento de fogo por Guardas Civis Municipais dentro dos circuitos oficiais do Carnaval - 2018 e em locais de grande aglomeração de pessoas", diz a portaria. Os guardas municipais poderão usar ainda porta-tonfa e tonfa, algema ou lacre, pistola elétrica, bastão de 90cm, colete balístico e espargidor direcional para o trabalho durante a folia.

O decreto faz ressalvas e afirma que comandantes e subcomandantes das patrulhas de prevenção, as guarnições de fiscalização e de proteção patrimonial dos postos inseridos nos circuitos oficiais do Carnaval poderão ter porte de arma de fogo.

adblock ativo