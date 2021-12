Grupos desfilam do Farol ao Cristo na Barra

No primeiro dia de desfile oficial na Barra, na noite desta quarta-feira, 22, músicos e foliões interagiram no mesmo espaço. É a proposta do circuito Sérgio Bezerra (Farol-Morro do Cristo), por onde desfilaram 28 bandas de sopro e percussão.

Por volta das 17h, o bloco da Redução de Danos já animava a concentração no Farol da Barra, abrindo o circuito com o slogan Balance, mas Não Caia. Aumente a Alegria Reduzindo os Danos. O foco deste sétimo desfile era a prevenção ao uso de drogas.

>> Confira imagens do primeiro dia oficial do Carnaval

A ação é promovida pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS) e uma rede de atenção psicossocial, idealizada pelo Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas da Universidade Federal da Bahia (Cetad/Ufba).

A meta é promover reflexão sobre o uso abusivo de álcool e outras drogas, além da prevenção às infecções de DSTs-Aids. O grupo de foliões é formado por pessoas em situação de rua. Profissionais que atuam em diferentes serviços governamentais e da sociedade civil distribuíram preservativos, adesivos, porta-documentos, ventarolas e canecas com mensagens sobre o tema.

“Latas de cerveja vazias também eram trocadas por água mineral, alertando para a importância da hidratação e reduzindo a chance de intoxicação pelo álcool. Nossa meta é preservar vidas”, revela o psicanalista Antônio Nery Filho.

Diversão

Também no final da tarde, os músicos do bloco Abre Alas Amigos de Monte começaram a chegar. No Van Grogh bar e restaurante eles se reúnem há três anos para fazer o que mais gostam: tocar e cantar.

Formado só por músicos, 25 amigos resolveram reproduzir na folia momesca os encontros que ocorrem nos bairros do Garcia e Tororó ao longo do ano. “Nós adoramos música, vivemos do nosso ofício e nos divertimos com esse trabalho. Então, resolvemos trazer isso para a rua e tem dado certo”, contou o idealizador do bloco, Benedito Monte, 46 anos.

As camisas são doadas para os convidados dos músicos, que hoje somam 70 associados. “Todo mundo é conhecido e começamos a nos reunir pelo amor à música e à festa. Agora, já estamos percebendo que o projeto cresceu e se transformou em um bloco”, contou o publicitário Maurício Guerra, responsável pela marca.

adblock ativo