Grupo Pierrot comemora mais de 50 carnavais

O Grupo Pierrot Tradição de Plataforma comemorou no domingo, 18, mais de cinco décadas de folia. Tudo começou quando o idealizador, conhecido como Mico, se juntou com alguns amigos para brincar no carnaval.

Desde então, a brincadeira de rua é passada de pai para filho. "A gente brinca e todo mundo se respeita. Sempre foi assim", diz Célia Borges, atual presidente do grupo.

Para além da algazarra, o Pierrot Tradição também simboliza paixão e amizade. Não é à toa que muitos integrantes vestem a fantasia há mais de 10 anos. Além disso, todos os custos são bancados pelos próprio foliões. "O Pierrot é transformação. Ele encanta por onde passa. É muito gratificante", conta Jean Carlos Bispo, que assumirá a presidência do grupo antes da folia.

Este ano, a fantasia será nas cores preto e branco. "O que eu espero é que a nova geração leve em frente essa tradição. Nós queremos crescer e ser reconhecidos pelos órgãos públicos. Também fazemos parte da cultura do Subúrbio", diz Jean.



O Grupo Pierrot Tradição de Plataforma faz a festa na sexta-feira de Carnaval, no bloco Gera Dois. No domingo é a vez do circuito Avenida receber os mascarados. Já na segunda e terça da festa baiana, o desfile será pelas ruas de Plataforma e no Pelourinho.

