Grupo mamulengo abre Carnaval no Campo Grande

O grupo Mamulengo animou adultos e crianças no quinto dia do Carnaval de Salvador neste domingo, 7. Com bonecos de personagens como Emília e Carlitos, além de cantores brasileiros e políticos, o grupo fez o trajeto com uma banda de fanfarra tocandos sucessos da folia, como a "Metralhador", da banda Vingadora.

O tamanho dos bonecos, de início, assustou a pequena Isabela Souza, de 5 anos, que curte o primeiro Carnaval. Após um primeiro momento de choro, ela abriu um sorriso após a personagem Emília começar a dançar de forma desengonçada. "Ela gostou de todos os bonecos e é bom que desperta nela a vontade de brincar. Mas a gente veio aqui mesmo foi por causa de Saulo", disse Maria, a mãe de Isabela.

Saulo é uma das atrações ainda deste domingo, que terá também Psirico, Ivete SAngalo, Babado Novo, Cheiro de Amor e Sarajane, dentre outros.

