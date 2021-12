Gretchen curte o Bloco da Preta no Circuito Dodô

Pelo terceiro ano consecutivo, o Bloco da Preta agitou o Carnaval de Salvador. Nesta terça-feira, 5, os foliões puderam cantar e dançar ao som de Preta Gil no Circuito Barra-Ondina, além de curtir todas as surpresas reservadas para esse momento. Quem também agitou a multidão foi a cantora Gretchen, que marcou presença em cima do trio ao lado de Preta.

Gretchen apareceu com um look inusitado: uma roupa inteira estampada com memes dela mesma, como o famoso “Gretchedão”.

A primeira vez que Gretchen subiu no trio com a cantora Preta Gil foi no Rio de Janeiro, no pré-Carnaval. Gretchen aproveitou para contar como foi viver toda essa experiência única: “Indescritível, estou amando participar com a Preta Gil. Ela tem uma energia única e já quero vir todos os anos", comenta a cantora.

adblock ativo